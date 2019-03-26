Hatayspor'da 2 Futbolcunun Sözleşmesi Yeniledi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Yusuf Abdioğlu ve Akın Alkan ile 2 yıllığına sözleşmelerini uzattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Yusuf Abdioğlu ve Akın Alkan ile 2 yıllığına sözleşmelerini uzattı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesislerindeki imza töreninde defans oyuncusu Yusuf ve kaleci Akın ile 2021 yılına kadar sözleşme yeniledi.



İmza törenine, Hatayspor Kulübü Başkanı Mehmet Maden, Başkan Vekili Aydın Toksöz ve yönetim kurulu üyesi Ender Yardımcı katıldı.

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