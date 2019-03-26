Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da 2 Futbolcunun Sözleşmesi Yeniledi

Hatayspor'da 2 Futbolcunun Sözleşmesi Yeniledi

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Yusuf Abdioğlu ve Akın Alkan ile 2 yıllığına sözleşmelerini uzattı.

Hatayspor'da 2 Futbolcunun Sözleşmesi Yeniledi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Yusuf Abdioğlu ve Akın Alkan ile 2 yıllığına sözleşmelerini uzattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesislerindeki imza töreninde defans oyuncusu Yusuf ve kaleci Akın ile 2021 yılına kadar sözleşme yeniledi.

İmza törenine, Hatayspor Kulübü Başkanı Mehmet Maden, Başkan Vekili Aydın Toksöz ve yönetim kurulu üyesi Ender Yardımcı katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:23 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Neymar'ın Babasından Sözleşme Açıklaması: Görüşmelere Başladık Nicolas Anelka'nın Hayatı Belgesel Oluyor! Dorukhan Toköz Meydan Okudu: Fransa'yı Yenmek İçin Sahaya Çıkacağız Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Teknik Direktör Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 18:25:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da 2 Futbolcunun Sözleşmesi Yeniledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]