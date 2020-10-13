Hatayspor'da 3 futbolcunun testi pozitif çıktı - Son Dakika

Hatayspor'da 3 futbolcunun testi pozitif çıktı

13.10.2020 18:51
Hatayspor'da 3 futbolcunun testi pozitif çıktı, System.String[]

Hatayspor'da 3 futbolcunun korona virüs testini pozitif çıktığı açıklandı.

Hatayspor'da 3 futbolcunun korona virüs testini pozitif çıktığı açıklandı.

Hatayspor, pazar günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde 3 futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Erzurumspor Kulübü, Hatayspor, Pazar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor'da 3 futbolcunun testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

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