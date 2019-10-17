Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da Adana Demirspor hazırlıkları
Son Dakika Spor Hatayspor'da Adana Demirspor hazırlıkları

Hatayspor'da Adana Demirspor hazırlıkları

42 dakika önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Hatayspor'da Adana Demirspor hazırlıkları, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı belirtildi.

Taktik ağırlıklı antrenmanda çabukluk, şut ve duran top çalışması yapıldığı ifade edildi.

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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