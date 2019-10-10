Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı
Son Dakika Spor Hatayspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Hatayspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

1 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hatayspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın Osman Çalgın Tesisleri'nde, dün göreve getirilen teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde antrenmana çıktığı belirtildi.

Açıklamada, takımın core ve dar alan çalışmasıyla çift kale maçı yaptığı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:38 Kaynak: AA
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