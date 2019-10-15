Hatayspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

TFF 1. Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, mücadele güçlerini daha da yukarı çıkarmak istediklerini söyledi.

Bayram Toysal, Hatayspor takımının Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenmanı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunup, Adana Demirspor maçının önemine dikkati çekti.

Karşılaşmayı "güneyin derbisi" olarak nitelendiren Toysal, takımında sakat oyuncu bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Doğal olarak stratejisi yoğun, bizim için çok önem arz eden bir maç oynayacağız. İki takımın da kazanmak isteyeceği bir maç. Dengeli oyun olacak. Mücadele gücümüzü biraz daha yukarı çıkartıp, Adana Demirspor maçından istediğimiz puanları almak istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Çok karakterli, kaliteli bir kadroya sahibiz. İnanıyorum ki bütün futbolcu kardeşlerimiz bu sorumluluğun bilincinde. Adana Demirspor maçını çok üst seviye bir performansla lehimize çevireceklerine inanıyorum."

Barış Pınarı Harekatı'na destek

Toysal, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla Türk ordusunun, neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Harekatın hayırlı olmasını dileyen Toysal, "Allah cephedeki askerlerimize zeval vermesin. Oradaki gençlerimizden hepsinin bir ailesi, çoluğu çocuğu, anne ve babası var. İnşallah sağlıklı bir şekilde işlerini bitirip topraklarımıza geri dönerler." ifadelerini kullandı.

Futbolculardan Kubilay Sönmez de ülkenin çok kritik günlerden geçtiğini belirterek, "Askerlerimiz şu anda Suriye topraklarında. Bizim için, ülkemiz için savaşıyorlar. Onların sağ salim ülkemize geri dönmesini bekliyoruz. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Ülkemizi korumak için her şeyi yapıyorlar. Onlara buradan teşekkür ediyoruz. Yüreğimiz, kalbimiz onlarla birlikte." şeklinde konuştu.

Sönmez ayrıca, bu hafta oynayacakları Adana Demirspor maçını kazanarak yollarına devam etmek istediklerini dile getirdi.

Hazırlıklar sürüyor

Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde yapılan antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Oyuncular, ısınma bölümünün ardından pas ve taktik çalışmalarıyla idmanı tamamlandı.

Antrenmanda teknik heyet ve futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Türk bayrağı açıp, asker selamı verdi.