Hatayspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Hatayspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

TFF 1. Lig'de lider Hatayspor, 29 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1. Lig'de lider Hatayspor, 29 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve kondisyon çalışmaları yaptı.

Teknik direktör Altıparmak, antrenmanda yaptığı açıklamada, aldıkları galibiyetlerle beraber puan farkını açtıklarını, bundan dolayı takımın moral ve motivasyonun en üst seviyede olduğunu söyledi.

Her maça olduğu gibi, Adana Demirspor maçına da 3 puan için çıkacaklarını vurgulayan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Bizim içeride veya dışarıda bir tek hedefimiz var, o da galip gelip, bir an önce şampiyon olmak. Adana Demirspor maçı da bunlardan biri. Rakibimizin gücünü, kalitesini, şu andaki konumunu, ne yapmak istediğini çok iyi biliyoruz. Ama bizim de bir hedefimiz var, o da şampiyon olmak. Onun için içeride ve dışarıda kazanmaya oynuyoruz. Deplasmana kazanmaya gideceğiz. Kazanmak için oynayacağız. Biz lideriz, lider gibi oynayacağız."

Altıparmak, sakatlığı bulunan Hamza Gür ve Dame Diop'un kadroda yer alamayacağını belirtti.

Kaleci Akın Alkan da takımın havasının çok iyi olduğunu, gol yemeden galip gelince mutlu olduklarını, Adana Demirspor maçından puan veya puanlarla dönmeyi hedeflediklerini aktardı.

Hatayspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:33 Kaynak: AA
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