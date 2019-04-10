Hatayspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor
'un teknik direktörü İlhan Palut, 29. haftada seyircileri önünde Afjet Afyonspor'a karşı zor bir maç oynayacaklarını ancak kazanmak istediklerini söyledi.
Hatay ekibi, 13 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Afjet Afyonspor karşılaşmasının hazırlıklarını Osman Çalgın Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör İlhan Palut, idman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunurken, ligin son haftalarına geldikleri bu günlerde her takımın hesaplar yaptığını belirtti.
Afjet Afyonspor'un küme düşme potasında ve puana ihtiyacı olduğunu ifade eden Palut, "Bizim de puana kesinlikle ihtiyacımız var. Çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Kolay bir maç olmayacak ama kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
Ligi ilk iki sırada bitirmek istediklerinin altını çizen Palut, bu mümkün olmaz ise play-off'taki yerlerini korumak istediklerini sözlerine ekledi.
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Tom da Afjet Afyonspor karşında zor bir maça çıkacaklarını anlatarak, "En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Maçta 90 dakika boyunca çok yüksek konsantrasyona ihtiyacımız var. Bu önemli maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.