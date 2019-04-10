Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları

Hatayspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, 29. haftada seyircileri önünde Afjet Afyonspor'a karşı zor bir maç oynayacaklarını ancak kazanmak istediklerini söyledi.

Hatayspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, 29. haftada seyircileri önünde Afjet Afyonspor'a karşı zor bir maç oynayacaklarını ancak kazanmak istediklerini söyledi.

Hatay ekibi, 13 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Afjet Afyonspor karşılaşmasının hazırlıklarını Osman Çalgın Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İlhan Palut, idman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunurken, ligin son haftalarına geldikleri bu günlerde her takımın hesaplar yaptığını belirtti.

Afjet Afyonspor'un küme düşme potasında ve puana ihtiyacı olduğunu ifade eden Palut, "Bizim de puana kesinlikle ihtiyacımız var. Çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Kolay bir maç olmayacak ama kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Ligi ilk iki sırada bitirmek istediklerinin altını çizen Palut, bu mümkün olmaz ise play-off'taki yerlerini korumak istediklerini sözlerine ekledi.

Oyunculardan Wellington Brito da Silva Tom da Afjet Afyonspor karşında zor bir maça çıkacaklarını anlatarak, "En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Maçta 90 dakika boyunca çok yüksek konsantrasyona ihtiyacımız var. Bu önemli maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:50 Kaynak: AA
Hatayspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ın Gözdesi Orkun Kökçü, Feyenoord ile Sözleşmesini Uzattı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adem Ljajic'in Önümüzdeki Sezon da Takımda Olacağını Açıkladı Fenerbahçe'de Comolli Sürprizi: Çaresizim ve Sevilmediğimi Biliyorum Kırmızı Kart Gördüğü İçin Fenerbahçe Maçında Cezalı Olan Luyindama'nın Bileti Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:26:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]