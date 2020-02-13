Hatayspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Hatayspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Hatayspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dar alan pas, hücum, savunma ve kondisyon çalışmaları yaptı.

Bayram Toysal, antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki haftada takımdaki eksiklerin kendilerini ciddi manada etkilediğini söyledi.

Hastalıklar nedeniyle her maça 3-4 kişi eksik başlamak zorunda kaldıklarını dile getiren Toysal, "Bu süreci iyi yönetmeye çalıştık. Fatih Karagümrük maçında ortaya koyduğumuz performansa bakacak olursak, bu kadar eksiğin, bu kadar hastalığın kol gezdiği bir takımda deplasmanda bana göre pozitif oyun oldu." ifadelerini kullandı.

Toysal, Akhisarspor karşılaşmasına yönelik olarak, "Bu maçla ciddi bir çıkışın içinde olacağız, buna inanıyorum. Futbolcu kardeşlerimiz de buna inanıyor. Bu haftaki çalışmalarda çok özverili, istekli ve arzulu olduklarını gözlemledim. İnşallah bir daha kayıp yaşamayacağız. Mağlup olmadan bu ligi bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Takımda sakatlığı bulunan Dame Diop ve Hamza Gür'ün kadroda yer alamayacağını aktaran Toysal, hasta olan Mirkan Aydın'ın durumunun ise henüz netleşmediğini sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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