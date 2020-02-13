Hatayspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Hatayspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor

14 dakika önce

Hatayspor antrenmanından detay Teknik direktör Bayram Toysal'ın konuşması Takım oyuncusu Dame Diop'un konuşması Hataysporlu taraftarlardan detay TFF 1. Lig lideri Hatayspor, 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Hatayspor antrenmanından detay

Teknik direktör Bayram Toysal'ın konuşması

Takım oyuncusu Dame Diop'un konuşması

Hataysporlu taraftarlardan detay

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dar alan pas, hücum, savunma ve kondisyon çalışmaları yaptı.

Bayram Toysal, antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki haftada takımdaki eksiklerin kendilerini ciddi manada etkilediğini söyledi.

Hastalıklar nedeniyle her maça 3-4 kişi eksik başlamak zorunda kaldıklarını dile getiren Toysal, "Bu süreci iyi yönetmeye çalıştık. Fatih Karagümrük maçında ortaya koyduğumuz performansa bakacak olursak, bu kadar eksiğin, bu kadar hastalığın kol gezdiği bir takımda deplasmanda bana göre pozitif oyun oldu." ifadelerini kullandı.

Toysal, Akhisarspor karşılaşmasına yönelik olarak, "Bu maçla ciddi bir çıkışın içinde olacağız, buna inanıyorum. Futbolcu kardeşlerimiz de buna inanıyor. Bu haftaki çalışmalarda çok özverili, istekli ve arzulu olduklarını gözlemledim. İnşallah bir daha kayıp yaşamayacağız. Mağlup olmadan bu ligi bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Takımda sakatlığı bulunan Dame Diop ve Hamza Gür'ün kadroda yer alamayacağını aktaran Toysal, hasta olan Mirkan Aydın'ın durumunun ise henüz netleşmediğini sözlerine ekledi.

Hatayspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:48 Kaynak: AA
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