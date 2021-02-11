Hatayspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Hatayspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

11.02.2021 18:23
Hatayspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Hatayspor, 14 şubat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


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