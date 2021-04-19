Hatayspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, taktik, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.
Kaynak: AA
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