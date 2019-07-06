Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da başkanlığa Nihat Tazearslan seçildi
Son Dakika Spor Haber

Hatayspor'da başkanlığa Nihat Tazearslan seçildi

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'da başkanlığa Nihat Tazearslan seçildi.

Hatayspor'da başkanlığa Nihat Tazearslan seçildi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'da başkanlığa Nihat Tazearslan seçildi.
Hatay Meslek Eğitimi Kursu'nun toplantı salonunda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurula, Nihat Tazearslan tek aday olarak girdi.
Faaliyet, gelir-gider ve denetleme raporlarının okunmasının ardından oy kullanma işlemine geçildi.
Oylama sonucu Tazearslan kulübün yeni başkanı oldu.
Görevi önceki başkan Mehmet Maden'den devralan Tazearslan, seçimin ardından yaptığı konuşmada, Hatayspor'un bugünlere gelmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.
Hedeflerinin Süper Lig olduğunu ifade eden Tazearslan, "Hatay'ın Süper Lig'e layık olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz Süper Lig. Yeni yönetimin Hatay'a ve Hatayspor'a hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:15 Kaynak: AA
Hatayspor, Hatay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


BB Erzurumspor, Aykut Demir'le anlaştı Reyhanlı'da bomba yüklü otomobilde ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor Stefano Okaka, Galatasaray'a gelmek için gemileri yaktı! Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 17:31:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da başkanlığa Nihat Tazearslan seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]