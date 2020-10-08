Hatayspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, 3 günlük iznin ardından Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda oyuncuların yenilenme çalışmaları yaptıkları aktarıldı.

Hatayspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.