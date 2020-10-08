Hatayspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
08.10.2020 19:21
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, 3 günlük iznin ardından Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda oyuncuların yenilenme çalışmaları yaptıkları aktarıldı.
Hatayspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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