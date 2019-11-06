Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da Cesar Grup Ümraniyespor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Hatayspor'da Cesar Grup Ümraniyespor maçı hazırlıkları

Hatayspor'da Cesar Grup Ümraniyespor maçı hazırlıkları

6 saat önce

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, 11. haftada 10 Kasım Pazar günü Cesar Grup Ümraniyespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor'da Cesar Grup Ümraniyespor maçı hazırlıkları, System.String[]

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, 11. haftada 10 Kasım Pazar günü Cesar Grup Ümraniyespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen taktik ağırlıklı antrenmanda, kondisyon ve tek pas çalışmaları yapıldı.

Teknik direktör Bayram Toysal, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımda morallerin yüksek olduğunu söyledi.

Oyuncularının önemli bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Toysal, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefe gidebilme adına herkese çok ciddi sorumluluk düşüyor. Sezon sonunda inşallah hedefi yakaladığımızda, buradaki herkesin çok mutlu olacağına inanıyorum. Bu hafta deplasmandaki Cesar Grup Ümraniyespor maçı zorlu olacak. Her maça ekstra motive olmak zorundayız. Deplasmanda oynayacağız. Derli, toplu, genç, mücadele eden bir takım. Başlarında saygı duyduğumuz Ahmet (Taşyürek) hoca. Hocadan öte bir ağabey olarak görüyorum onu. İnşallah bu haftayı da kayıpsız geçip, yine lider olarak geri dönmeyi düşünüyoruz. Biz hedefe giden, ne yaptığı bilen bir görüntü sergileyip, Ümraniyespor maçını kazanacağız. Buraya tekrar lider dönüp, konumumuzu inşallah sezon sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz."

Hataysporlu oyuncu Yusuf Abdioğlu da takım arkadaşlarının moralinin yerinde olduğunu ve Cesar Grup Ümraniyespor maçına çok iyi hazırlanacaklarını vurgulayarak, bu zorlu deplasmandan üç puanla döneceklerine inandığını aktardı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, 10 Kasım, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı
Cenk Tosun'dan Galatasaray yorumu: İnşallah Galatasaray başarılı olur! Sergen Yalçın, Halis Özkahya'yı topa tuttu: Senin yaşın kaç? Erdal Torunoğulları hastaneye kaldırıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 19:50:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da Cesar Grup Ümraniyespor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]