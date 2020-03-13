Hatayspor'da Cesar Grup Ümraniyespor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor'da Cesar Grup Ümraniyespor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Hatayspor'da Cesar Grup Ümraniyespor maçı hazırlıkları

6 saat önce

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, 15 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Cesar Grup Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, 15 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Cesar Grup Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas, kondisyon çalışmaları ve çift kale maç yaptı.

Burada, gazetecilere açıklama yapan Altıparmak, Altay maçında aldıkları mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Hafta sonu oynayacakları Cesar Grup Ümraniyespor maçının gruptaki liderliklerini koruma adına çok önemli olduğunu aktaran Altıparmak, şu ifadeleri kullandı:

"Rakiplerimizle olan puan farkımız devam ediyor ve halen lideriz. Bu liderliğimizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Mağlubiyetler bazen takımların, oyuncuların, şehrin birleşmesinde daha etkili olur. Oynadığımız maçtan çok ders çıkardık. İnşallah Ümraniye maçında, hem oynayacağımız oyunla hem de alacağımız galibiyetle ligin boyunu kısaltacağız. Galibiyet serisiyle morallerimiz yerine gelecek. Aynı zamanda sahada olamayacak olan ve bizi yüreğiyle dışarıdan destekleyecek taraftarımıza bu galibiyeti armağan edeceğiz."

Türkiye Futbol Federasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda maçların seyircisiz oynanması kararını saygıyla karşıladıklarını belirten Altıparmak, hiçbir şeyin insan hayatından daha önemli olmadığını vurguladı.

Altınparmak, kart cezası bulunan Gökhan Karadeniz ve Kubilay Sönmez ile sakatlığı süren Yasin Güreler'in hafta sonu oynanacak maçta kadroda yer alamayacağını ifade ederek, tedavisi devam eden Hamza Gür ve Dame Diop'un durumunun henüz netleşmediğini sözlerine ekledi.

Hatayspor'da Cesar Grup Ümraniyespor maçı hazırlıkları

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:58 Kaynak: AA
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