Hatayspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Hatayspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

TFF 1. Lig'de lider Hatayspor, 21 Şubat Cuma günü deplasmanda Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1. Lig'de lider Hatayspor, 21 Şubat Cuma günü deplasmanda Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve kondisyon çalışmaları yaptı.

Teknik direktör Altıparmak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hatayspor'un ligde büyük bir şansa sahip olduğunu söyledi.

Bu şansı devam ettirmek istediklerini vurgulayan Altıparmak, "Bazen futbolda inişler çıkışlar olur ama sonuna bakmak lazım. Şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız." diye konuştu.

Takım kaptanı Mesut Çaytemel'in kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacağını aktaran Altıparmak, sakatlığı bulunan Hamza Gür'ün durumunun henüz netleşmediğini kaydetti.

Oyunculardan Kubilay Sönmez de takımın havasının çok iyi olduğunu, tekrar çıkışa geçip puan farkını açmak istediklerini dile getirdi.

Hatayspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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