Hatayspor'da, Eskişehirspor Mesaisi Sürüyor

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında sahasında karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında sahasında karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.



Hatayspor, 10 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri başlarken, egzersiz antrenmanıyla tamamladı.



Ayrıca tesislerde yapılan çalışmaları özel eğitim meslek okulu öğrencileri de izledi. Antrenman sonrasında engelli öğrenciler, kendi yaptıkları hediyeleri futbolculara verip sohbet ettiler. - HATAY

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