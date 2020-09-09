Hatayspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi oyuncuların Özel Defne Hastanesi'nde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutuldukları belirtildi.
Futbolcuların, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarıldı.
Ayrıca, hastane başhekimi Op. Dr. Haydar Mısırlıoğlu'nun takım kaptanı Mesut Çaytemel'e çiçek takdim edip, yeni sezonda başarı dileklerinde bulunduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:55 - Kaynak: AA
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