Hatayspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Ayrıca, hastane başhekimi Op. Dr. Haydar Mısırlıoğlu'nun takım kaptanı Mesut Çaytemel'e çiçek takdim edip, yeni sezonda başarı dileklerinde bulunduğu ifade edildi.

Futbolcuların, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi oyuncuların Özel Defne Hastanesi'nde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutuldukları belirtildi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor 'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi.

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