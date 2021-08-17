Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Takımın yeni transferi Simon Falette de düz koşulara başladı.
Kaynak: AA
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