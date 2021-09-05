Hatayspor'da hedef Avrupa kupaları

Hatay spor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, geçen sezon ilk kez mücadele ettikleri Süper Lig'de gösterdikleri başarıyı bu yıl da sürdüreceklerine inandığını, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek olduğunu söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'ın tarih, kültür, medeniyet, gastronomi şehri olmasının yanı sıra spor kenti olarak da Türkiye çapında anılmaya başlandığını belirtti.

Süper Lig'de oynadıkları ilk 3 maçta 4 puan aldıklarını ve 9. sırada olduklarını hatırlatan Savaş, "İlerleyen haftalarda ben Hatayspor'un çok daha yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Önümüzdeki haftalardan itibaren basamakları çıkıp ligi daha da yukarıda bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"Bu sezon çok futbolcu transfer ettik"

Savaş, bu sezon kadrolarında değişikliğe gittiklerini, uyumlu ve rekabetçi bir kadro kurduklarını dile getirdi.

Takımın ilerleyen maçlarda daha iyi sonuçlar alacağına inandığını aktaran Savaş, şöyle devam etti:

"Bu sene çok transfer yaptık. Uyumlu, aynı zamanda her mevkide en az iki kişinin rahat rahat oynayacağı ve 17-18 kişinin rekabet edebildiği bir Hatayspor kurgulamaya çalıştık. İlk 2 haftada belki beklediğimiz sonuçları alamadık ama üçüncü haftada Aytemiz Alanyaspor karşısında 5-0'lık net bir galibiyet aldık. Net galibiyetin yanında da çok güzel bir futbol oynadık. Önümüzdeki süreç içerisinde de bu kadronun gerçekten de en az geçen yılki kadar başarılı olacağını düşünüyoruz. Aaron Boupendza gibi sol açığımızı, santrforumuzu kaybettik. Onunla birlikte Akintola, 7 mevkide geçen sene direkt oynayan oyuncularımızla yol ayrımına girdik. Şu anda geçmişten kalan 4 as futbolcu ve zaman zaman yer değiştiren futbolcularımız var. Şu var ki daha yarışmacı, rekabete açık ve daha vizyon sahibi futbolcularla kolektif bir futbol anlayışını geçen seneki gibi benimsersek bu sene en az geçen seneki kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum."

"Bu sene de gol krallığında futbolcularımız olacak"

Kadrolarındaki golcü oyuncuların çokluğuna dikkati çeken Savaş, "Gol atacak en az 5 futbolcumuz var. Saba şu anda ligde en çok gol atan oyunculardan biri. Her maçta bir golü var, gol pasları var. Biz bu sene Saba'dan, Fas'ın gol krallarından Ayoub El Kaabi'den, Kamara'dan ve kaptanımız Mame Diouf'tan bol gol atmalarını, yardımlaşmalarını bekliyoruz. Bu sene de gol krallığında futbolcularımız olacak." ifadelerini kullandı.

Savaş, çetin bir ligin kendilerini beklediğini ancak kulüp yöneticileri, futbolcuları ve taraftarlarıyla buna hazır olduklarını kaydetti.

Ligi en iyi yerde bitirerek Avrupa kupalarını hedeflediklerini vurgulayan Savaş, şöyle konuştu:

"Daha çok ileriye doğru oynayan, baskı yapan, kontratak futbolu çok rahat yapan, çok yönlü bir takımız. Bu sene daha başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Tabii bizi çetin bir lig bekliyor. Yönetici arkadaşlarımız, teknik ekibimiz, futbolseverlerimizle bu çetin lige hazırız. Ben de Hatayspor'a gönül veren dostlarımız gibi takımımızın Avrupa kupalarına katılmasını istiyorum. Geçen sene belki çok erken olurdu ama bu sene daha yakışırız. Biz tabii ki Süper Lig'e çıkarken 'Barcelona'yı Hatayspor ile oynatmak istiyoruz. Barcelona'ya karşı oynayan Hatayspor'umuzu taraftarlarımıza seyrettirmek istiyoruz.' dedik. İnşallah Allah bize onu da nasip eder, biz Hatayspor'u Barcelona ile oynarken görürüz. Neden olmasın."