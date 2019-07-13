Hatayspor'da iç transfer
5 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, iç transferde forvet oyuncusu Mirkan Aydın ile sözleşme yeniledi.
Spor Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:35 Kaynak: AA
Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor
, iç transferde forvet oyuncusu Mirkan Aydın
ile sözleşme yeniledi.Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Mirkan Aydın ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mirkan Aydın ile Erzurum
kampında imza töreni düzenlendiği aktarılan açıklamada, yeni sezonda forvet oyuncusuna başarı dileklerinde bulunuldu.
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