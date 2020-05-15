Hatayspor'da ikinci defa Kovid-19 testi yapıldı

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor'un futbolcu, teknik heyet ve personeline ikinci defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor'un futbolcu, teknik heyet ve personeline ikinci defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı. Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Osman Çalgın Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlı ekibin test sonuçlarının, ilerleyen günlerde sonuçlanacağı bildirildi. Futbolculara, teknik ekibe ve kulüp personeline ikinci defa Kovid-19 testi yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Osman C¸algın Tesisleri'nde toplanan takımımıza iki grup halinde Kovid-19 testi yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi

Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu

Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti

Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı

Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti

Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor

İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi

"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı

FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti

Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı

Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?

Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi