Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da İlhan Palut'un görevine son verildi
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Hatayspor'da İlhan Palut'un görevine son verildi

1 saat önce

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "Yönetim Kurulu kararı ile teknik direktörümüz İlhan Palut ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz.

Hatayspor'da İlhan Palut'un görevine son verildi, System.String[]

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:


"Yönetim Kurulu kararı ile teknik direktörümüz İlhan Palut ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz.Başta İlhan Palut ve tüm ekibine, bugüne kadarki özverili çalışmaları için kulübümüz adına teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar dileriz."


42 yaşındaki İlhan Palut Hatayspor'u geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'e çıkaran isim olmuştu. Güney ekibi ligde geçtiğimiz hafta Eskişehirspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Hatayspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:21 
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