Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da İlhan Palut yerine Bayram Toysal!
Son Dakika Spor Hatayspor'da İlhan Palut yerine Bayram Toysal!

Hatayspor'da İlhan Palut yerine Bayram Toysal!

45 dakika önce

Kulüpten yapılan açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz'ün de katılımıyla teknik direktör Toysal ile 1+1 yıl sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hatayspor'da İlhan Palut yerine Bayram Toysal!, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz'ün de katılımıyla teknik direktör Toysal ile 1+1 yıl sözleşme imzalandığı belirtildi.


Açıklamada, Toysal'a yeni görevinde başarılar dilendi.


Hatay ekibi, bir süre önce teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırmıştı.


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Lütfü Savaş, Hatayspor, Hatay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:16 
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