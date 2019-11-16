Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Hatayspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve tek pas çalışması yaptı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Toysal, deplasmanda oynadıkları Ümraniyespor maçında aldıkları bir puanla liderliği sürdürdüklerini hatırlattı.

Hazırlık çalışmalarının çok verimli geçtiğine değinen Toysal, şöyle dedi:

"İçeride oynayacağımız İstanbulspor maçı zor geçecek. Hem Adana Demirspor hem de Altay maçında yediğimiz basit golleri yememeye çalışacağız. İnanıyorum ki diğer maçlara oranla bu maçta daha pozitif, daha hırslı bir oyunla güzel bir galibiyet alırız."

Takımda sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığını dile getiren Toysal, Euro 2020'ye katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'ni tebrik etti.

Hatayspor, 24 Kasım Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecek.

Hatayspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:54 Kaynak: AA
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