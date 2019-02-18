Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da, İstanbulspor Mesaisi Başladı

Hatayspor'da, İstanbulspor Mesaisi Başladı

1 saat önce

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.

Hatayspor'da, İstanbulspor Mesaisi Başladı, System.String[]
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı. Hatayspor, 22 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman iki saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman taktik çalışma, 5'e 2 çalışmasıyla tamamladı. Akdeniz ekibi, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

(Gökhan Aklan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:11 Kaynak: İHA

Hatayspor, İstanbulspor, Güncel
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