Hatayspor'da, İstanbulspor mesaisi sürüyor - Son Dakika
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Hatayspor'da, İstanbulspor mesaisi sürüyor

7 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor'da, İstanbulspor mesaisi sürüyor, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Hatayspor, 20 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2, çabukluk, taktik ve dar alan çalışmasıyla tamamlandı. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:59 Kaynak: İHA

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