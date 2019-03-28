Hatayspor'da Kaptan Mesut Çaytemel'in Sözleşmesi Uzatıldı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'da kaptan Mesut Çaytemel'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor
'da kaptan Mesut Çaytemel'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sol bek oyuncusu Mesut Çaytemel'le yeni mukavele imzalandığı belirtildi.
Osman Çalgın Tesisleri'ndeki imza törenine, Hatayspor Başkanı Mehmet Maden
, başkan vekili Aydın
Toksöz, yönetim kurulu üyesi Ender Yardımcı ile sporcunun ailesinin katıldığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:36 Kaynak: AA
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