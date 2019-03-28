Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da Kaptan Mesut Çaytemel'in Sözleşmesi Uzatıldı

Hatayspor'da Kaptan Mesut Çaytemel'in Sözleşmesi Uzatıldı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'da kaptan Mesut Çaytemel'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Hatayspor'da Kaptan Mesut Çaytemel'in Sözleşmesi Uzatıldı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'da kaptan Mesut Çaytemel'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sol bek oyuncusu Mesut Çaytemel'le yeni mukavele imzalandığı belirtildi.

Osman Çalgın Tesisleri'ndeki imza törenine, Hatayspor Başkanı Mehmet Maden, başkan vekili Aydın Toksöz, yönetim kurulu üyesi Ender Yardımcı ile sporcunun ailesinin katıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:36 Kaynak: AA

Hatayspor, Spor
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