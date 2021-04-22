Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular dar alan, teke tek hücum, savunma taktik ve 5'e 2 çalışması yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Konya'ya gidecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Hatayspor'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor