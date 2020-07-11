Hatayspor'da koronavirüs test sonuçları negatif

Kulüpten yapılan açıklamada, yarın oynanacak Adanaspor maçı öncesi futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelinin Kovid-19 testine girdiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yarın oynanacak Adanaspor maçı öncesi futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelinin Kovid-19 testine girdiği belirtildi. Açıklamada, Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
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11.07.2020 20:28:42. #1.13#
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