Hatayspor'da koronavirüs test sonuçları negatif

Kulüpten yapılan açıklamada, yarın oynanacak Adanaspor maçı öncesi futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelinin Kovid-19 testine girdiği belirtildi. Açıklamada, Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

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