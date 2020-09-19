Hatayspor'da koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da yönetici, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Fenerbahçe maçı öncesi, futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan COVID-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır" ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:47 - Kaynak: DHA
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