Hatayspor'da koronavirüs testleri negatif
Bordo-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, yarın oynanacak Boluspor maçı öncesi, futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Bordo-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, yarın oynanacak Boluspor maçı öncesi, futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Testlerin negatif çıktığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:04
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