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Hatayspor'da liderlik hesapları

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, sahasında konuk edeceği Altay'ı mağlup ederek, liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, sahasında konuk edeceği Altay'ı mağlup ederek, liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a deplasmanda kaybederek liderlik koltuğunu averajla Ümraniyespor'a kaptıran Hatayspor, İzmir temsilcisi Altay ile evinde oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Güney temsilcisi, kendi seyircisi önünde galip gelerek geçtiğimiz hafta Ümraniyespor'a kaptırdığı liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmek istiyor. Bordo-beyazlı ekipte, Erzurum deplasmanında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kubilay ile sakatlanan Helder Barbosa dışında eksik bulunmuyor.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:34 Kaynak: DHA
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