Hatayspor'da Maiga ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor'da Maiga ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Hatayspor'da Maiga ile yollar ayrıldı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, defans oyuncusu Hamidou Maiga ile yollarını ayırdı.

Hatayspor'da Maiga ile yollar ayrıldı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, defans oyuncusu Hamidou Maiga ile yollarını ayırdı.


Bordo-beyazlı ekipten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hamidou Maiga ile anlaşmalı olarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


Ayrılık sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Maiga ise, "1.5 sene formasını giydiğim Hataysporla ayrılma kararı aldım. Her şey için teşekkür ederim. Yakında görüşürüz, şampiyon Hatayspor" ifadelerini kullandı.


Hamidou Maiga, bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası Siirt İl Özel İdaresi maçında Hatayspor formasını giymişti. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:57 Kaynak: İHA
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