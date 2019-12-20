Hatayspor'da Maiga ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, defans oyuncusu Hamidou Maiga ile yollarını ayırdı.



Bordo-beyazlı ekipten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hamidou Maiga ile anlaşmalı olarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



Ayrılık sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Maiga ise, "1.5 sene formasını giydiğim Hataysporla ayrılma kararı aldım. Her şey için teşekkür ederim. Yakında görüşürüz, şampiyon Hatayspor" ifadelerini kullandı.



Hamidou Maiga, bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası Siirt İl Özel İdaresi maçında Hatayspor formasını giymişti. - HATAY