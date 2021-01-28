Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son Dakika

Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

28.01.2021 18:51
Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları, System.String[]

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve pas çalışması yaptı.

Teknik direktör Erdoğan, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk yarıda takımının gösterdiği performansı değerlendirdi.

Erdoğan, ilk yarıda her hafta üzerine koyan ve saha içerisinde doğruları yapan bir takım izlettirdiklerini ve bunu ikinci yarıda da devam ettireceklerini belirtti.

"Ligin ikinci yarısı herkes için zor geçecek"

Ligin ikinci yarısının daha çekişmeli ve zor geçeceğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fazla ara vermeden ikinci yarının başlamasının hem avantajları hem de dezavantajları var. Gönül ister ki bu yoğun maç trafiğinde oyuncularımızı biraz dinlendirelim ama bu durum her takım için aynı. İnşallah ilk yarıdaki performansımızı ikinci yarıda artırırız. Hedefimiz değişmedi. Ligde kalacak puanları henüz toplamadık. Önce biz ligde kalabileceğimiz puanları toplayalım ondan sonra önümüzde farklı hedefler oluşabilirse onları da kovalarız. Şu an açıkçası önce yerimizi sağlamlaştırmamız lazım. Çoğu takımlar transfer yaptı, güçlendi, artık daha tedbirli, dikkatli olacaklar. Ligin ikinci yarısı herkes için zor geçecek."

Cumartesi günü deplasmanda geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını hatırlatan Erdoğan, Başakşehir'in iyi ve geniş bir kadroya sahip olduğunu bundan dolayı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Kesinlikle oraya giderek iyi futbol oynamaya, galip gelmeye çalışacağız. Sezona nasıl Başakşehir galibiyetiyle başladıysak orada da tekrarını yapabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Takım kaptanı Mesut Çaytemel de ligin ilk yarısında taraftarları mutlu ettiklerini düşündüklerini söyledi.

Keyifli, güzel ve başarılı bir ilk yarı geçirdiklerini anlatan Mesut, "Açıkçası puan olarak beklentilerin üstünde bitirdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıya ara vermeden Başakşehir maçıyla başlayacağız. Tek amacımız var, ilk yarıda gösterdiğimiz performansı ligin ikinci yarsında da göstermek." dedi.

Mesut Çaytemel, takımda moral ve motivasyonun yüksek olduğunun altını çizerek, hafta sonu Medipol Başakşehir deplasmanından güzel bir sonuçla dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Cumartesi, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


Son Dakika

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Marega için Pinto da Costa'dan açıklama: Teklif almadık Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı
Rizeli yangını görünce şoka girdi, itfaiyeyi aramak yerine Rizeli yangını görünce şoka girdi, itfaiyeyi aramak yerine "TEDAŞ'ı arayın" diye bağırdı         
18:20
Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı         
17:53
İş insanı Kurtuluş'un cinayetinde kan donduran detaylar! Katil soğukkanlılıkla anlattı İş insanı Kurtuluş'un cinayetinde kan donduran detaylar! Katil soğukkanlılıkla anlattı         
17:25
Nikah konvoyu kana bulandı! 1 kişi hayatını kaybetti Nikah konvoyu kana bulandı! 1 kişi hayatını kaybetti         
16:00
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk fotoğraf Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk fotoğraf         
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti         
14:33
İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı         
14:13
Vahşi cinayete kurban giden Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem! Vahşi cinayete kurban giden Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem!         
13:48
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi         
13:14
Ölümüne sebep olan otomobilden kopan saç telleri çıktı Ölümüne sebep olan otomobilden kopan saç telleri çıktı         
12:58
Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı         
11:38
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 18:59:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei