Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi - Son Dakika Spor

Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi

6 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı.

Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı.


Hatayspor, Teknik Direktör Bayram Toysal ile karşılıklı olarak ayrılmasının ardından, Mehmet Altıparmak ile anlaştı. 1,5 yıllık sözleşme imzalanırken, imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan'da katıldı.


Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklama da "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.


İmza törenine Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, Başkanımız Nihat Tazearslan, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Yönetim Kurulu üyemiz Selçuk Akıllı ve Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'ın Sportif Danışmanı Gökhan Zan katıldı. Mehmet Altıparmak hocamıza, ekibine ve Hatayspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Manchester United'ın "Münih kahramanı" ilan edilen kalecisi Gregg hayatını kaybetti
Mesut Urgancılar: Fikret Orman döneminde alınan daireler ortada yok Ahmet Çakar'dan gündem yaratacak iddia: Siyaset değil başka tezgah var Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde yok

Son Dakika Haberleri
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:25:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]