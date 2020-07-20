Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la ile yollarını ayırdı.

1967 yılında kurulan ve tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Hatayspor'da şampiyon hoca ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.

ŞAMPİYON HOCA AYRILDI

TFF 1'inci Lig'de bu sezon Hatayspor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yı, bir önceki sezon ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı. Altıparmak, TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 farklı takımı bir üst lige çıkararak önemli bir başarıya imza attı.

- İstanbul