Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da play-off finali heyecanı

Hatayspor'da play-off finali heyecanı

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig play-off finaline yükselen ve Gazişehir Gaziantep karşısında son Spor Toto Süper Lig biletini almaya çalışacak olan Hatayspor'un yönetim kurulu üyesi Mithat Baklacı, "Artık her şey teknik ekip ve futbolcuların elinde.

Hatayspor'da play-off finali heyecanı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig play-off finaline yükselen ve Gazişehir Gaziantep karşısında son Spor Toto Süper Lig biletini almaya çalışacak olan Hatayspor'un yönetim kurulu üyesi Mithat Baklacı, "Artık her şey teknik ekip ve futbolcuların elinde. Onlara güveniyoruz. Bu şehir her şeye layık." dedi.
Baklacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Adana Demirspor'u eleyerek finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Adeta rüya gibi bir karşılaşmayı geride bıraktıklarının altını çizen Baklacı, "Yüreklerini ortaya koyan, cesur, karakterli, şahsiyetli oyunculardan kurulu bir takım Hatayspor. Başta teknik direktör İlhan Palut'u, teknik kadroyu, yönetimi ve futbolcuları kutluyorum." dedi.
Baklacı, sezon başında play-off hedefiyle yola çıktıklarını anlatarak, "Amacımız play-off yarışında olacak bir yerde bulunmaktı. Allah'a şükürler olsun ki amacımızın çok üstünde bir yere ulaştık ve play-off finaline kaldık. Artık her şey teknik ekip ve futbolcuların elinde. Onlara güveniyoruz. Bu şehir her şeye layık." diye konuştu.
Baklacı, Gazişehir Gaziantep karşında oynayacakları ve Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final maçının güzel geçmesi, hak edenin kazanması temennisinde bulundu.
Öte yandan, bordo-beyazlı ekibin bugün basına kapalı bir çalışma yapıp, yarın İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:27 Kaynak: AA
Hatayspor, Spor
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