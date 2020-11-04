Hatayspor'da, Şanlıurfaspor maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takımda Şanlıurfaspor maçı öncesi futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandı.

Yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.

Atakaş Hatayspor ile Şanlıurfaspor yarın saat: 20: 30'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.