Hatayspor'da, Şanlıurfaspor maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı
04.11.2020 20:29
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takımda Şanlıurfaspor maçı öncesi futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandı.
Yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.
Atakaş Hatayspor ile Şanlıurfaspor yarın saat: 20: 30'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
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