Hatayspor'da, Sivasspor maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı

Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takımda Demir Grup Sivasspor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandı.

Testlerin tamamı negatif çıktı.

Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor, 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.