Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da şok ayrılık
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Hatayspor'da şok ayrılık

1 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı.

Hatayspor'da şok ayrılık, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı.


Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, İlhan Palut'a teşekkür edilerek, yolların ayrıldığı duyuruldu. Hatayspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulu kararı ile teknik direktörümüz İlhan Palut ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz. Başta İlhan Palut ve tüm ekibine, bugüne kadarki özverili çalışmaları için kulübümüz adına teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
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