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Hatayspor'da transfer

5 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Akhisarspor'da forma giyen Jeremy Bokila ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Akhisarspor'da forma giyen Jeremy Bokila ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvet oyuncusu Bokila'nın 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Hatay Büyükşehir Belediye binasında düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:32 Kaynak: AA
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