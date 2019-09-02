Hatayspor'da transfer
5 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Akhisarspor'da forma giyen Jeremy Bokila ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:32 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Akhisarspor'da forma giyen Jeremy Bokila ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı.
Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvet oyuncusu Bokila'nın 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Hatay Büyükşehir Belediye binasında düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedildi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm Galatasaray, Radamel Falcao'yu resmen açıkladı! Galatasaray, Taylan Antalyalı'yı transfer etti! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!