Hatayspor'da transfer yasağı kalktı

Teknik Direktör İlhan Palut'un Hatayspor'dan tüm alacaklarının ödendiğini duyuran Hatayspor, Palut ve ekibine de eleştiride bulundu. Açıklamada, "Eski teknik direktörümüz İlhan Palut ve ekibinin, Türkiye Futbol Federasyonu'na ek dilekçe yazma yoluyla kulübümüze koydurmuş olduğu transfer yasağı; bu sabah itibariyle, talep ettiği vadesi gelmeyen alacakları dahil tamamen ödenerek kaldırılmıştır. Bu ödeme, kendisinin ve ekibinin çalışmadığı 3 aylık dönemi kapsayan hak edeceklerdir. İlhan Palut ve ekibinin çalıştığı dönemden alacakları ve primlerinin tamamı ise ayrıldıkları gün kendilerine ödenmiştir" denildi.



İlhan Palut'un, Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra 'artık profesyonel oldum' açıklamasını eleştiren Hatayspor Yönetim Kurulu, "İlhan Palut, henüz kariyerinin başında, Hatayspor'da Ahmet Taşyürek'in yardımcılığını yaptığı dönemde de kulübümüzü aynı gerekçelerle federasyona şikayet etmiştir. Hatayspor teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra; 'artık profesyonel oldum' açıklamasını yapan İlhan Palut'un profesyonelliğinin ne zaman başladığını, saygıyla kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadelerine yer verdi.