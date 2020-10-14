Hatayspor'dan 'Hatay'a yeşil gelecek' kampanyası - Son Dakika

Hatayspor'dan 'Hatay'a yeşil gelecek' kampanyası

14.10.2020 03:23

- Hatayspor'dan 'Hatay'a yeşil gelecek' kampanyası Hatayspor, zarar gören ormanlar için fidan bağışı kampanyası başlattı Hatayspor, Hatay'da gerçekleşen orman yangını sonrasında yanan bölgelere fidan dikmek için bağış başlattı.

- Hatayspor'dan 'Hatay'a yeşil gelecek' kampanyası

Hatayspor, zarar gören ormanlar için fidan bağışı kampanyası başlattı

HATAY - Hatayspor, Hatay'da gerçekleşen orman yangını sonrasında yanan bölgelere fidan dikmek için bağış başlattı. Alınacak hatıra bileti ile 1 fidan bağışı yapılmış olacak.

Hatayspor, geçtiğimiz günlerde Hatay'da yaşanan orman yangını sonrasında fidan bağışı için kampanya başlattı. Yapılan proje ile yanan her ağaç yerine 100 ağaç dikilmesi hedeflenirken, satışa sunulacak hatıra biletleri ile, her bilet 1 fidan bağışı olacak.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor olarak kampanya başlattıklarını belirterek "Son 35 günde Hatay'da Samandağ'ından başlamak üzere Dörtyol'a kadar çok fazla sayıda yangın çıktı. En son cuma sabahından cumartesi akşamına kadar 2 gün boyunca Arsuz, Belen, İskenderun, Samandağ, Payas ve Dörtyol'da çeşitli zamanlarda, çeşitli yerlerde yangınlar çıktı. Tabii ki Hatay olarak çok acı çektik. Tek teselli olduğumuz konu can kaybı olmaması. Biz Hatayspor olarak bir kampanya başlatıyoruz. Tekrardan yeşerteceğimiz ormanlar, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz ise proje hakkında bilgiler vererek hatıra bileti ile isteyenlerin fidan bağışında bulanabileceğini belirterek "Projemizde amaç şehrimizde yanan her ağacın yerine en az 100 fazlasını dikmek. Proje, Hatay'a ve Hatayspor'a katkı sunacak, şehrimizin birleştirici gücü olan medeniyetler şehri olmasını tüm dünyaya duyurmaya çalışacağız. Yarından itibaren bizim anı biletlerimiz basılacak. Anı biletlerimizin amacı; her bilet 1 fidan. Alacağınız her maç bileti dikeceğiniz 1 fidanın belgesidir. Bunu alıp evinizin bir köşesinde hatıra olarak da saklayabilirsiniz. 11-15 Kasım'da milli maç arasında yapacağımız özel bir maçla sonuçlandırıp topladığımız paraların tamamını ağaca dönüştürmek üzere hem o günü sembolik bir ağaç dikimiyle bitirmek hem topladığımız paralarla, fidelerle Valimize ve Orman Müdürlüğümüze bu çeki teslim etmekle sonuçlandırılacak" dedi.

Başlatılan fidan bağışlarına Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da katıldı. Erdoğan 1967 fidan bağışı yaparak kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

Hatayspor'dan 'Hatay'a yeşil gelecek' kampanyası
Hatayspor'dan 'Hatay'a yeşil gelecek' kampanyası
Hatayspor'dan 'Hatay'a yeşil gelecek' kampanyası
Hatayspor'dan 'Hatay'a yeşil gelecek' kampanyası

Hatayspor, Samandağ, Dörtyol, Hatay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor'dan 'Hatay'a yeşil gelecek' kampanyası - Son Dakika Spor


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