Hatayspor'dan Selçuk İnan'a teklif: Futbolu bizde bırak

Galatasaray'ın sözleşme uzatmayı düşünmediği Selçuk İnan'a, sürpriz bir talip çıktı.

Galatasaray'ın sözleşme uzatmayı düşünmediği Selçuk İnan'a, sürpriz bir talip çıktı. TFF 1. Lig ekibi Hatayspor, Galatasaray'ın kaptanını istiyor. Hatay yönetiminin, tecrübeli futbolcuya "Süper Lig'e çıkmak için en avantajlı takım biziz. Futbolu memleketin Hatay'da bırakmanı istiyoruz" dediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımda bu sezon çoğunlukla yedek kalan Selçuk İnan, ligde yalnızca 6 maça çıktı ve 267 dakika süre aldı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda skor üretemedi. Kariyerine Çanakkale Dardanel SK altyapısında başlayan Selçuk İnan, sırasıyla Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, 9 sezondur sarı-kırmızılı formayla mücadele ediyor. (Takvim)

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