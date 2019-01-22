Son Dakika Haberleri: Hatayspor'dan Stat Açıklaması

Hatayspor'dan Stat Açıklaması

54 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 24 Ocak Perşembe günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Hatayspor'da, bu maçın planlandığı gibi Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacağı duyuruldu.

Hatayspor'dan Stat Açıklaması, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 24 Ocak Perşembe günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Hatayspor'da, bu maçın planlandığı gibi Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacağı duyuruldu.

Hatayspor Kulübünden, saha zeminiyle ilgili son dönemdeki eleştiriler üzerine yapılan açıklamada, "Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i evimizde ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Türk futbolunun yıldızları Hatay'a geliyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun rövanş karşılaşması Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:44 Kaynak: AA

Antakya, Türkiye Kupası, Başakşehir, Hatayspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İdmanda Belhanda'ya Kızdı Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın Gündemindeki Demba Ba'yı Transfer Etti

Türkiye Kupasında Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Belli Oldu Rus Basını, Galatasaray'ın Luiz Adriano İçin 6 Milyon Euro Teklif Ettiğini Yazdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 18:38:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatayspor'dan Stat Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]