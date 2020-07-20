Hatayspor'dan transfer sürprizi! Igor Tudor, Süper Lig'e dönüyor...

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Hatay ekibi, başarılı teknik adam Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırıyor, yerine ise Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hırvat Igor Tudor'u getiriyor. Bu flaş operasyonun arkasında Galatasaray'ın eski milli futbolcusu, Hataylı Gökhan Zan bulunuyor.



Mehmet Altıparmak daha önce de birçok TFF 1. Lig ekibini Süper Lig'e çıkartmış fakat yerine başka teknik adamlar getirilmişti.



1978 doğumlu Hırvat teknik direktör Igor Tudor ise, Karabükspor ve Galatasaray'ın ardından Udinese ve Hajduk Split'te görev aldı. (Fanatik)



