Hatayspor'dan Zemin Açıklaması

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor 'un kulüp yönetimi, dün Gençlerbirliği maçının oynandığı Antakya Atatürk Stadı'nın zeminine ilişkin yapılan açıklamaları talihsiz bulduklarını bildirdi.Kulüpten yapılan açıklamada, stadın ligin ilk devresi biter bitmez bakıma alındığı, saha onarım çalışmalarının devre arası boyunca devam ettiği belirtildi. Futbol Federasyonunun ( TFF ) sahayı müsabakalar için yeterli gördüğünün vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi."Nihayetinde TFF, takımımızın maçlarını Antakya Atatürk Stadı'nda oynaması konusunda onay vermiştir. Pazar günü kendi sahamızda oynadığımız ve 3-1'lik net bir skorla galip geldiğimiz Gençlerbirliği maçı sonrasında, gerek Gençlerbirliği futbolcuları gerekse teknik direktörleri, sahamızın zeminini bahane ederek yenilgiye mazeret üretmişler ve oldukça talihsiz açıklamalarda bulunmuşlardır. Oysa ki her iki takım da eşit koşullarda mücadele etmiştir. Gerek Hatay Büyükşehir Belediyesi gerek Hatayspor yönetimi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüterek, sezon başından beri TFF'nin stadımızda gördüğü eksiklikleri tamamlamış ve burayı müsabaka gerçekleştirmeye uygun hale getirmişlerdir."Hataysporlu futbolcuların her şart ve her sahada top oynamak amacında olduğunun belirtildiği açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:"Takımımız bileğinin hakkıyla galibiyetler kazanan ve ligdeki konumunu sonuna kadar hak eden bir ekiptir. Mağlubiyetlerine bahaneler üretmeye çalışan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sayın Erkan Sözeri'ye de kendi takımının performansına odaklanmasını ve Hatayspor'umuzun kazanmış olduğu haklı galibiyeti tebrik etmesini tavsiye ederiz."