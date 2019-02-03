Hatayspor - Denizlispor: 1-1

STAT: Antakya
Atatürk
HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Utku Tunavelioğlu (xx), Deniz Caner Özaral (XX)
HATAYSPOR: Akın (xxx), Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Murat (xx), Hamidou Maiga (xx) (dk90 Dymtro ?), Hamza (xx) (Dk. 83 Soner xx), Selim
(xx) (Dk. 76 Mirkan x), Gökhan (xx), Diallo
(xx), Caner (xx),
DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xx), Alperen (xx), Deniz (xx) (Dk 72 Kibong Mbamba), Ziya (xx), Aissati (xx), Mehmet (xx), Recep (xx) (Dk 81 Gökhan Süzen
), Burak (xx) (Dk 63 Kehinde), Furkan (xx), Kerem (xx), Abdulkerim (xx)
SARI KARTLAR: Maiga, Yusuf (Hatayspor
)- Aissati, Ziya (Denizlispor
)
KIRMIZI KART: Diallo Dk. 90 (Hatayspor)
GOL: Dk.34 Gökhan (Hatayspor)- Dk. 90 Kehinde (Denizlispor)
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Antakya Atatürk Stadı'ında oynanan karşılaşmada Hatayspor ile lider Denizlispor, Gökhan ve Kehinde'nin karşılıklı attığı gollerle 1-1 berabere kaldı.
- Hatay