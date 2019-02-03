Son Dakika Haberleri: Hatayspor - Denizlispor: 1-1

Hatayspor - Denizlispor: 1-1

53 dakika önce

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Utku Tunavelioğlu (xx), Deniz Caner Özaral (XX)HATAYSPOR: Akın (xxx), Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Murat (xx), Hamidou Maiga (xx) (dk90 Dymtro ?), Hamza (xx) (Dk. 83 Soner xx), Selim (xx) (Dk.

Hatayspor - Denizlispor: 1-1, System.String[]


STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Utku Tunavelioğlu (xx), Deniz Caner Özaral (XX)

HATAYSPOR: Akın (xxx), Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Murat (xx), Hamidou Maiga (xx) (dk90 Dymtro ?), Hamza (xx) (Dk. 83 Soner xx), Selim (xx) (Dk. 76 Mirkan x), Gökhan (xx), Diallo (xx), Caner (xx),

DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xx), Alperen (xx), Deniz (xx) (Dk 72 Kibong Mbamba), Ziya (xx), Aissati (xx), Mehmet (xx), Recep (xx) (Dk 81 Gökhan Süzen), Burak (xx) (Dk 63 Kehinde), Furkan (xx), Kerem (xx), Abdulkerim (xx)

SARI KARTLAR: Maiga, Yusuf  (Hatayspor)- Aissati, Ziya (Denizlispor)

KIRMIZI KART: Diallo Dk. 90 (Hatayspor)

GOL: Dk.34 Gökhan (Hatayspor)- Dk. 90 Kehinde (Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Antakya Atatürk Stadı'ında oynanan karşılaşmada Hatayspor ile lider Denizlispor, Gökhan ve Kehinde'nin karşılıklı attığı gollerle 1-1 berabere kaldı.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:03 Kaynak: DHA

Selim, Mustafa Kemal Atatürk, Antakya, Hatayspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vurdumduymaz Sürücü, Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu

Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor'u Tek Golle Devirdi Ligden Çekilme Kararı Alan Gaziantepspor, İkinci Maçına da Çıkmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 17:56:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatayspor - Denizlispor: 1-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]