Hatayspor, Denizlispor Maçına Hazır
1 saat önce
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor, yarın evinde oynayacağı Denizlispor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda ısınma, 5'e 2, taktik ve dar alanda çalışma yapıldı.
Antrenmanın ardından bordo-beyazlılar tesislerde kampa girdi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:25 Kaynak: İHA
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